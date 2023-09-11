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"Эрдоган хочет быть "миротворцем" между Украиной и РФ": Алиев о позиции и действиях главы Турции

11 сентября, 2023 понедельник
18:17
Война с Россией

Общественный деятель, заместитель генерального директора Украинского института, журналист, правозащитник Алим Алиев прокомментировал позицию главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и отметил, что он пытается быть не только лидером региона, но и посредником между Украиной и РФ

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Эрдоган и после выборов продолжает пытаться быть не только лидером региона, но и быть "миротворцем" или посредником между Украиной и Кремлем, чтобы выстроить в том числе для себя имидж авторитетного лидера", - рассказал он.

Читайте также: Путин выдает себя за жертву и в зерновом соглашении

Алиев отметил, что у Эрдогана есть несколько треков - это экономический и политический и также часто он в разговорах поднимает тему политзаключенных, в частности крымских политзаключенных.

"Путин пока не идет на эти обмены. Потому что это действительно некий феномен, но для Путина крымскотатарские политзаключенные - он их считывает как персональных врагов, а потому сегодня этот процесс в тупике", - отметил общественный деятель.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили зерновое соглашение. Фидан заявил, что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.

4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина передала Турции предложение о продолжении работы зернового коридора без участия России, но окончательного ответа пока не получила.

9 сентября стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просит нескольких лидеров G20 выполнить некоторые требования России по возобновлению зернового соглашения.

Украина
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Крым
Владимир Путин
Турция
зерно
пленние
Реджеп Эрдоган
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