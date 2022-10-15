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OPINION

Эрдоган играет с Путиным в свою любимую игру

15 октября, 2022 суббота
14:33
Мнение Виталий Портников

Технологические возможности строительства новых газопроводов или усиления тех, что есть, смахивают скорее на политический блеф, а не на реальный экономический план

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным распорядился приступить к созданию в Турции газового распределительного хаба для европейских стран. Первые полосы газет, поддерживающих действующего турецкого президента, также пишут о возможности появления такого хаба. Тамошние журналисты утверждают, что их страна будет "греть всю Европу".

Известно, что тема распределительного хаба оказалась главной на переговорах Путина и Эрдогана. Были сообщения, что на самом деле Эрдоган хочет говорить с Путиным совсем о другом, о создании так называемого пятистороннего формата переговоров между США, Великобританией, Германией, Францией и Россией для урегулирования ситуации вокруг войны в Украине. Однако зверские ракетные атаки россиян в Украине на этой неделе снизили шансы таких переговоров до нуля. И в Белом доме дали понять, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден не видит никакой необходимости общаться с российским диктатором. Единственным поводом, по которому он может разговаривать с Путиным на встрече Большой Двадцатки, — обмен заключенными. Конечно, Путина интересуют другие темы.

Турецкий поток имеет проблемы юридического характера, потому что недавно Нидерланды отозвали лицензию у управляющей им компании. Но с точки зрения технологии и готовности Турции экспортировать им газ, он – в лучшей ситуации, по сравнению с обходными газопроводами по дну Балтийского моря.

Именно поэтому российский президент охладел возможности переговоров с Западом. Главной темой разговора с Эрдоганом стал газовый хаб. Она активизировалась после подрыва газопроводов Северный поток 1 и Северный поток 2. В конце концов, Путин до сих пор предлагает Европе организовать транспортировку газа по Северному потоку 2. Однако это невозможно, даже не технологически, а юридически. Поток не прошел нужные юридические процедуры в Европейском союзе, поэтому по сути является только ломом. То, что одна из его веток уцелела после подрыва, отнюдь не означает, что с точки зрения реального функционирования газопровод может работать.

Таким образом, остается Турецкий поток. Он также имеет проблемы юридического характера, потому что недавно Нидерланды отозвали лицензию у управляющей им компании. Но с точки зрения технологии и готовности Турции экспортировать им газ, он – в лучшей ситуации по сравнению с обходными газопроводами по дну Балтийского моря.

Поэтому у Путина родилась идея строительства нового газопровода или ужесточения того, что уже есть. Все та же идея обходных газопроводов, которые могли бы помочь России обойти украинскую ГТС. Но, в отличие от прежних планов российского президента, нынешний выглядит, мягко говоря, утопией, до сих пор не понявших, к чему он приведет.

Даже если представить, что новые газопроводы действительно могли бы быть построены, то кто ими будет пользоваться? Ведь в ЕС уже принято решение об отказе от российского газа. Ранее считали, что этот отказ будет происходить плавно, не создавая дополнительной нагрузки на энергосистему Европы.

На строительство Турецкого потока, Северного потока 1, Северного потока 2 потребовались годы и новейшие технологии, которыми сейчас Россия просто не сможет воспользоваться санкционным режимом. Не говоря о гигантских инвестиционных средствах, которые западные энергокомпании вложили в строительство северных газопроводов. Сейчас нет ни одной западной энергокомпании, которая хотела бы участвовать в каких-либо российских прожектах, даже если они будут реализовываться вместе с Турцией. Поэтому технологические возможности строительства новых газопроводов или усиления тех, что есть, смахивают скорее на политический блеф, а не на реальный экономический план.

Но даже если представить, что новые газопроводы действительно могли бы быть построены, — кто ими будет пользоваться? Ведь в ЕС уже принято решение об отказе от российского газа. Ранее считали, что этот отказ будет происходить плавно, не создавая дополнительной нагрузки на энергосистему Европы. И, казалось бы, это и в российских интересах, поскольку сама Москва будет получать доходы от газа, а не потеряет все деньги сразу.

Однако как видим, самой России это совсем не выгодно. Владимир Путин живет идеей заморозить Европу. И в этом смысле готов отказаться от прибыли Газпрома в принципе. Даже подрыв газопровода Северный поток 1 многие в Европе оценивают как российскую диверсию, связанную с тем, чтобы газ европейским странам не поставлять. Избежав при этом штрафных санкций за невыполнение обязательств по сделкам.

Пока новые мощности турецкого потока заработают, программа постепенного отказа от российского газа завершится. По большому счету, этим газопроводом нечего будет транспортировать. Отсюда и вопрос: зачем его строить? Зачем тратить деньги? Откуда эти деньги взять? Кто будет давать технологии?

Можно предположить, что Эрдоган просто играет с Путиным в свою любимую игру: "Согласись партнеру и получи скидку"

Конечно, Путин с Эрдоганом могут обменяться хоть десятком рукопожатий и 15 декларациями о намерениях, но такого проекта не потянут. И, мне кажется, обоим президентам с этим следовало бы смириться.

Но возникает вопрос: неужели Эрдоган этого не понимает? Конечно, понимает. Он опытный, утонченный политик. Кроме того, он может быть уверен, что и Владимир Путин отлично понимает, что все эти декларации о создании газораспределительного хаба в Турции не стоят выеденного яйца. Потому что его создать можно, а тех, кто будет им пользоваться, очень тяжело.

Поэтому можно предположить, что Эрдоган просто играет с Путиным в свою любимую игру: "Согласись партнеру и получи скидку". Как известно, зерновое соглашение, о котором тоже говорили Путин с Эрдоганом в Астане, дало возможность Турции купить зерно по достаточно комплиментарным ценам. Это важно для страны, экономика которой находится не в лучшем состоянии и испытывает серьезное миграционное давление. Возможно, если Турция начнет прилагать усилия в строительстве газораспределительного хаба или хотя бы поддержит эту путинскую инициативу, российский газ также начнет поступать в Турцию по более низким ценам. Тем более, что его надо куда-то девать.

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Об авторе: Виталий Портников, писатель, журналист.

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