Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Президент Турции Эрдоган сейчас играет большую роль султана и пытается доказать, что может быть новым центром региональной силы, способной влиять на процессы. В отношениях с Путиным Эрдоган защищает свои интересы: его волнует вопрос Северной Сирии, где планируется операция против курдов. Эрдогану нужно , чтобы Россия не вмешивалась", – отметил Каракуц.

Эксперт-международник добавил, что в последние годы Турция и Россия тесно сотрудничают в сфере экономики.

"Все эти саммиты с Путиным – это не ново. Турция и Российская Федерация последние 5 лет очень тесно сотрудничают в экономическом плане. Турция получает от России много природного газа. Сложно сказать, что Анкара может быстро разорвать эти отношения", – заметил Андрей Каракуц.

5 августа на переговорах в Сочи Путин и Эрдоган договорились о переходе Турции на частичную оплату российского газа в рублях.

7 августа издание Financial Times сообщило, что Турция из-за неофициальных каналов получила предупреждение от Запада о негативных последствиях сближения с Россией для экономики.

Позже стало известно, что Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным отменил запланированную пресс-конференцию и ужин с российским диктатором.

8 июня стало известно, что посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что диалог Эрдогана с Путиным способствует решению важных вопросов.

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