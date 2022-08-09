Эрдоган играет роль султана: пытается доказать, что Турция может стать новым центром силы, – эксперт-международник Каракуц
Глава ОО "Центр прикладных исследований" Андрей Каракуц считает, что Реджеп Тайип Эрдоган играет роль султана, чтобы доказать, что Турция может стать новым региональным центром силы
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Президент Турции Эрдоган сейчас играет большую роль султана и пытается доказать, что может быть новым центром региональной силы, способной влиять на процессы. В отношениях с Путиным Эрдоган защищает свои интересы: его волнует вопрос Северной Сирии, где планируется операция против курдов. Эрдогану нужно , чтобы Россия не вмешивалась", – отметил Каракуц.
Эксперт-международник добавил, что в последние годы Турция и Россия тесно сотрудничают в сфере экономики.
"Все эти саммиты с Путиным – это не ново. Турция и Российская Федерация последние 5 лет очень тесно сотрудничают в экономическом плане. Турция получает от России много природного газа. Сложно сказать, что Анкара может быстро разорвать эти отношения", – заметил Андрей Каракуц.
- 5 августа на переговорах в Сочи Путин и Эрдоган договорились о переходе Турции на частичную оплату российского газа в рублях.
- 7 августа издание Financial Times сообщило, что Турция из-за неофициальных каналов получила предупреждение от Запада о негативных последствиях сближения с Россией для экономики.
- Позже стало известно, что Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным отменил запланированную пресс-конференцию и ужин с российским диктатором.
- 8 июня стало известно, что посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что диалог Эрдогана с Путиным способствует решению важных вопросов.
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