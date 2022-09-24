Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", договорились только за 5, - представитель президента Турции
Президенты Турции и Украины Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский сначала согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", но договорились только за пять
Об этом рассказал спикер президента Турции Ибрагим Калин.
"Мы не делали больших публичных заявлений, пока этот вопрос не был решен. Наш президент очень тепло относился к этому вопросу, мы около 3-3,5 месяцев обсуждали этот вопрос с нашими коллегами", – заявил он.
По словам Калина, сначала турецкий и украинский президенты согласовывали обмен 15 командиров из "Азовстали". Удалось договориться только через пятерых — Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламара, Дениса Шлегу и Олега Хоменко.
Обсуждение освобождения из плена россиян продолжалось около трех с половиной месяцев.
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, увольнение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
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