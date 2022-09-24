Об этом рассказал спикер президента Турции Ибрагим Калин.

"Мы не делали больших публичных заявлений, пока этот вопрос не был решен. Наш президент очень тепло относился к этому вопросу, мы около 3-3,5 месяцев обсуждали этот вопрос с нашими коллегами", – заявил он.

По словам Калина, сначала турецкий и украинский президенты согласовывали обмен 15 командиров из "Азовстали". Удалось договориться только через пятерых — Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламара, Дениса Шлегу и Олега Хоменко.

Обсуждение освобождения из плена россиян продолжалось около трех с половиной месяцев.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, увольнение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

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