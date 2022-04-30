Эрдоган и Гутерреш провели переговоры – обсуждали помощь Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили по телефону войну РФ против Украины
Об этом сообщает директорат по коммуникациям администрации президента Турции .
"Генеральный секретарь ООН Гутерреш проинформировал президента Эрдогана о своих переговорах в Москве и Киеве. В ходе разговора президент Эрдоган заявил, что Турция готова предоставить всю возможную поддержку ООН как по деятельности гуманитарной контактной группы, так и по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи", - говорится. в сообщении.
По словам Эрдогана, Турция будет прилагать усилия для установления мира.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил создать контактную группу в формате ООН – Украина – Россия.
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