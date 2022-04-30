Эрдоган и Гутерреш провели переговоры – обсуждали помощь Украине

Об этом сообщает директорат по коммуникациям администрации президента Турции .

"Генеральный секретарь ООН Гутерреш проинформировал президента Эрдогана о своих переговорах в Москве и Киеве. В ходе разговора президент Эрдоган заявил, что Турция готова предоставить всю возможную поддержку ООН как по деятельности гуманитарной контактной группы, так и по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи", - говорится. в сообщении.

По словам Эрдогана, Турция будет прилагать усилия для установления мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил создать контактную группу в формате ООН – Украина – Россия.