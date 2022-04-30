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Эрдоган и Гутерреш провели переговоры – обсуждали помощь Украине

30 апреля, 2022 суббота
20:16
война с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили по телефону войну РФ против Украины

Об этом сообщает директорат по коммуникациям администрации президента Турции .

"Генеральный секретарь ООН Гутерреш проинформировал президента Эрдогана о своих переговорах в Москве и Киеве. В ходе разговора президент Эрдоган заявил, что Турция готова предоставить всю возможную поддержку ООН как по деятельности гуманитарной контактной группы, так и по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи", - говорится. в сообщении.

По словам Эрдогана, Турция будет прилагать усилия для установления мира.

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ООН
Турция
эвакуация
Антониу Гутерреш
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