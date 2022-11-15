Эрдоган и Байден провели переговоры в рамках саммита G20 на Бали
Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Эрдоган встретились на полях саммита G20 на Бали
Об этом сообщила канцелярия президента Турции.
Переговоры лидеров, по данным СМИ, проходят в отеле Apurva Kempinski в закрытом для прессы режиме. Однако у сети появились фото и видео со встречи.
На обсуждениях присутствуют глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Нуредин Небати и министр нацобороны Хулуси Акар. Что именно обсуждают лидеры двух стран, неизвестно.
15 ноября в Индонезии стартовал саммит стран G20.
- Президент РФ Владимир Путин не посетит саммит G20 , российскую делегацию на Бали возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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