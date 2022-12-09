Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Эксперт-международник дал комментарий о ближайшей встрече президента Турции Эрдогана и кремлевского главы Путина.



"Вчера, 8 декабря, Турция выставила России новые требования по поводу уценок и скидок на тот газ, который Анкара собирается закупать у Москвы. Здесь стоит отметить, что Турция единственная страна, которая не только позволяет себе выставлять подобные требования России, но и может надеяться на то, что россияне это очень послушно выполнят. Не забываем, что Эрдоган остается единственным и незаменимым переговорщиком для Путина", - отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".



Александр Краев напомнил, что именно Эрдоган создал для Путина газовый хаб, через который он собирался поставлять российский газ в страны Европы в обход всех ограничений, а также Эрдоган фактически подвязал под себя транзит российских энергоносителей на Ближний Восток.



"Новые переговоры между Путиным и Эрдоганом будут не только сверкой часов, а это будет еще и ребалансировка сил в регионе, потому что на самом деле сейчас только Эрдоган сможет диктовать России условия энергетического и экономического сотрудничества. Соответственно, Эрдоган будет не только незаменимым для Путина переговорщиком, но и переговорщиком". фактически станет контролером акционного пакета российской энергетики для Европы. Поэтому эти переговоры могут принести нам гораздо больше, чем мы ожидаем, и в первую очередь это будет унижение российской экономической дипломатии", - подчеркнул Краев .

8 декабря Bloomberg информировал, что Турция проведет переговоры с российскими представителями по снижению цены на газ в 25%.

9 декабря на открытии Всемирного форума TRT 2022 Эрдоган сказал, что хочет провести телефонные переговоры с лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным

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