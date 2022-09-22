Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам по возвращении из поездки в США, информирует АРА.

"В Праге состоится саммит Европейского политического сообщества. Мы ценим возможность участия в этом саммите. Пашинян намерен приехать туда. Кажется, он предполагал возможность нашей встречи там. Возможно, мы сможем поговорить с ним об этих вопросах там", - сообщил Эрдоган.

Он добавил, что сейчас идет подготовка этой встречи.

Кроме того, Эрдоган отметил, что его страна будет делать определенные шаги по ситуации на Южном Кавказе: "Пока мы находимся только в процессе планирования. Мы обсудим эти вопросы с Президентом Ильхамом Алиевым и сделаем соответствующие шаги".

Как отмечает Armenpress, спикер МИД РА Ваан Унанян заявил, что армянская сторона не исключает возможности встречи премьер-министра Армении Никола Пашинянa и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Праге, подчеркивая при этом, что такая встреча на данный момент не подтверждена.

"Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятия, которое состоится в Праге, не исключена. При этом сейчас такая встреча не подтверждена".

13 сентября Азербайджанначал обстрел территории Армении. Стороны обвинили друг друга в начале военных действий.

Президент Армении Никол Пашинян обратился в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.

Сразу после этого страны ОДКБ выразили соболезнования и создали "рабочую группу".

17 сентября экспрезидент Армении Ален Симонян выразил возмущение реакцией Организации договора о коллективной безопасности по просьбе о помощи в конфликте с Азербайджаном.

Перемирие удалось объявить только после вмешательства США.

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