Эрдоган допустил встречу с Пашиняном по ситуации на Южном Кавказе. МИД Армении не исключает такой возможности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться в Праге
Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам по возвращении из поездки в США, информирует АРА.
"В Праге состоится саммит Европейского политического сообщества. Мы ценим возможность участия в этом саммите. Пашинян намерен приехать туда. Кажется, он предполагал возможность нашей встречи там. Возможно, мы сможем поговорить с ним об этих вопросах там", - сообщил Эрдоган.
Он добавил, что сейчас идет подготовка этой встречи.
Кроме того, Эрдоган отметил, что его страна будет делать определенные шаги по ситуации на Южном Кавказе: "Пока мы находимся только в процессе планирования. Мы обсудим эти вопросы с Президентом Ильхамом Алиевым и сделаем соответствующие шаги".
Как отмечает Armenpress, спикер МИД РА Ваан Унанян заявил, что армянская сторона не исключает возможности встречи премьер-министра Армении Никола Пашинянa и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Праге, подчеркивая при этом, что такая встреча на данный момент не подтверждена.
"Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятия, которое состоится в Праге, не исключена. При этом сейчас такая встреча не подтверждена".
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