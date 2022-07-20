Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Anadolu.

"В итоге на технической встрече, состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле в рамках плана ООН, было достигнуто соглашение об основных направлениях процесса. Теперь мы хотим на этой неделе выложить эту договоренность в письменном виде. Мы надеемся, что план начнет реализовываться в ближайшие дни", – заявил президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что экспорт зерна будет координироваться из центра, созданного в Стамбуле. К его работе будут привлечены все четыре стороны процесса – Украина, РФ, Турция и ООН.

"Наша страна, которая имеет доверие всех соответствующих сторон, осуществит необходимую координацию для надлежащего выполнения процесса посредством межинституционного подхода. Мы продолжаем наши интенсивные усилия, чтобы завершить этот деликатный процесс, который чрезвычайно важен для глобальной продовольственной безопасности", – добавил он.

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