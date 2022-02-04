Эрдоган договорился с украинской стороной по поводу встречи Путина и Зеленского в Турции

Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил после своего визита в Киев в интервью CNN Turk .



По словам президента Турции, ему удалось договориться с Владимиром Зеленским по поводу проведения встречи.



"Мы хотим провести эту встречу, чтобы на высоком уровне собрать Путина и Зеленского. Наша договоренность с господином Зеленским именно в этом направлении", - заявил Эрдоган.



Он отметил, что точная дата встречи еще не определена.



"Был положительный отклик на наше приглашение посетить Турцию по возвращении Путина из Китая. Сейчас мы установим дату. Затем, надеюсь, мы проведем эту встречу Путина и Зеленского", - сказал лидер Турции.

Напомним, 29 ноября 2021 года Эрдоган заявил о готовности выступить посредником между Украиной и Россией.

В ходе визита в Киев 3 февраля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность быть посредником в переговорах между Украиной и РФ. Президент Владимир Зеленский заявил , что на пути для завершения войны Украина готова делать все возможное на всех площадках.



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