Эрдоган договорился с украинской стороной по поводу встречи Путина и Зеленского в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным в Турции по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана, однако дата еще не установлена
Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил после своего визита в Киев в интервью CNN Turk .
По словам президента Турции, ему удалось договориться с Владимиром Зеленским по поводу проведения встречи.
"Мы хотим провести эту встречу, чтобы на высоком уровне собрать Путина и Зеленского. Наша договоренность с господином Зеленским именно в этом направлении", - заявил Эрдоган.
Он отметил, что точная дата встречи еще не определена.
"Был положительный отклик на наше приглашение посетить Турцию по возвращении Путина из Китая. Сейчас мы установим дату. Затем, надеюсь, мы проведем эту встречу Путина и Зеленского", - сказал лидер Турции.
- Напомним, 29 ноября 2021 года Эрдоган заявил о готовности выступить посредником между Украиной и Россией.
- В ходе визита в Киев 3 февраля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность быть посредником в переговорах между Украиной и РФ. Президент Владимир Зеленский заявил , что на пути для завершения войны Украина готова делать все возможное на всех площадках.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.02
Покупка 28.02Продажа 28.3
-
EUR
Покупка 31.96Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное