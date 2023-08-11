Эрдоган добьется капитуляции Путина по поводу зерна, - политаналитик Горбач
Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время будет вынужден согласиться на возобновление торговли в Черном море
Об этом в эфире Еспресо заявил политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.
"Турки исходят из собственного интереса, как и все остальные мировые силы и деятели. Они просто эти собственные интересы осознают иначе, чем турки. Турки не испытывают угрозы для себя, а поляки, литовцы испытывают – в этом существенная разница", - сказал он.
Горбач отметил, что турки хотели бы возобновить экономическое сотрудничество в Черном море и торговать зерном – и украинским, и российским, и любым другим.
"Эта более или менее нейтральная экономическая позиция будет диктовать действия. Я думаю, что президент Эрдоган добьется в ближайшее время капитуляции Путина в этом вопросе, и он будет вынужден согласиться на возобновление торговли в Черном море", - подытожил аналитик.
Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"
16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации в ООН.
19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках зерновой инициативы через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.
В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.
25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ , где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве зернового соглашения.
26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой. Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.
Президент России Владимир Путин сообщил , что РФ после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.
В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что Украина продолжит экспорт зерна, несмотря на нежелание России. Определенные меры для этого уже принимаются.
9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".
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