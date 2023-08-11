Об этом в эфире Еспресо заявил политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

"Турки исходят из собственного интереса, как и все остальные мировые силы и деятели. Они просто эти собственные интересы осознают иначе, чем турки. Турки не испытывают угрозы для себя, а поляки, литовцы испытывают – в этом существенная разница", - сказал он.

Горбач отметил, что турки хотели бы возобновить экономическое сотрудничество в Черном море и торговать зерном – и украинским, и российским, и любым другим.

"Эта более или менее нейтральная экономическая позиция будет диктовать действия. Я думаю, что президент Эрдоган добьется в ближайшее время капитуляции Путина в этом вопросе, и он будет вынужден согласиться на возобновление торговли в Черном море", - подытожил аналитик.