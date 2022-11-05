Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"В очередной раз президент Турции продемонстрировал, кто в этой паре (Путин-Эрдоган) является альфа-самцем, ведь это он обозначил раз и навсегда еще два года назад во время Карабахской войны. Тогда он очень серьезно выступил на стороне своего союзника Азербайджана, а Путин явиться на войну испугался. С тех пор их отношения остановились навсегда. И вот Эрдоган дал мастер-класс западным политикам, как нужно разговаривать с этим кремлевским уродом.тЯ думаю, Эрдоган напомнил ему, что черноморский флот Турции имеет абсолютное преимущество над черноморским флотом России. Кроме того, Турция ни в чем не уступает, если говорить о так называемых воздушно-космических войсках", - прокомментировал политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что поведение Путина было настолько демонстративно трусливым, что если посмотреть российскую блогосферу их "патриотических" каналов, то все поймут, что произошло.

"Я обращаюсь к западным политикам, участникам сегодняшнего совещания Большой семерки, которое два дня продлится в Германии, учитесь у Эрдогана, как общаться с этим мерзавцем. Потому что Эрдоган не колеблется, когда нужно использовать военную силу, как он это показал в Карабахской войне. Допустим, что Путин решил бы стоять на своем и выйти из зернового соглашения, это означало бы, что не разрешается турецким кораблям везти украинское зерно. Американцы угрожают через полчаса уничтожить черноморский флот РФ, если будет ядерное нападение на Украину, и я им верю. А Эрдоган уничтожил бы российский черноморский флот не через полчаса, а через 15 минут, если бы россияне напали на турецкий корабль. И Путин это понимает. Готовность применять силу и политическую волю – вот очень простой рецепт", - подытожил Пионтковский.

29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в Севастопольской бухте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".

Президент Владимир Путин заявил, что РФ якобы получила от Украины гарантии неиспользования портов в военных целях.

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