Эрдоган час общался с Байденом в Риме

Переговоры проходили в закрытом для прессы режиме и длились около 1 часа и 10 минут. Во встрече принял участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, рассказывает Еспресо.TV.



Согласно сообщению Управления связей при Администрации президента Турции, на которое ссылается турецкое правительственное информационное агентство Anadolu, лидеры двух стран "подчеркнули наличие воли для укрепления и развития двусторонних отношений и достигли договоренности о создании соответствующего совместного механизма".



В ходе встречи президентов были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять в соответствии с общей перспективой увеличения объема двусторонней торговли, сообщили в Управлении.



На встрече лидеров также обсуждались политический процесс в Сирии, доставка гуманитарной помощи нуждающимся в Афганистане, выборы в Ливии, ситуация в Восточном Средиземноморье и дипломатические усилия на Южном Кавказе, отметили в свою очередь в администрации американского президента.



"Президент США Байден подтвердил значимость оборонного сотрудничества между двумя странами и членства Турции в НАТО, а также выразил обеспокоенность Вашингтона относительно наличия у Турции российских систем противоракетной обороны С-400. Американский лидер также отметил важность сильных демократических институтов, уважения прав человека и верховенства закона для мира и процветания", - проинформировали в Белом доме.



По данным разных американских и турецких медиа, во время встречи Байдена и Эрдогана также поднимались темы F-16 и F-35. Байден, в частности, заверил, что этот вопрос находится в повестке дня США.

Напомним, Турция заинтересована в приобретении истребителей F-16 производства США.