Аналитик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"У официального Минска также отличные отношения с Эрдоганом. Президент Турции – более важный партнер для официального Минска, чем Москва. Ведь Турция – один из спонсоров крупных контрактов по вооружению Азербайджана. А 90% противовоздушной обороны Азербайджана – это белорусская модернизация", – отметил Тышкевич.

Эксперт объяснил, в чем связь Турции и Беларуси.

"Турецкая компания Alpin в начале 2021 г. презентовала разработку беспилотного вертолета. Очень интересно, что это не собственная разработка Турции, а 100% разработка белорусского КБ "Индела", которое для Европы и Китая с 2012 г. производит беспилотные вертолеты", - сообщил Тышкевич.

19 июля на встрече в Тегеране президент Турции Эрдоган унизил президента России Путина.

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