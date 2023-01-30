Эрдоган анонсировал решение о разрешении вступления в НАТО, которое шокирует Швецию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может одобрить вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции и шокировать Стокгольм
Об этом сообщает Anadolu .
По словам Эрдогана, Швеция не выполнила требования Турции по вступлению в НАТО и до сих пор не выдала 120 человек, которых Анкара считает террористами.
"У меня складывается мнение, что они совсем не знают Турцию, ее принципы и традиции. Это не та Турция, которой диктовали условия 20, 30 или 40 лет назад. Швеция обязалась выдать нам 120 скрывающихся на ее территории террористов. Мы ждем выполнения этих обязательств", - сказал Эрдоган.
Он призвал Финляндию "не повторять ошибки Швеции".
"С Финляндией ситуация другая. В этой стране мы можем принять соответствующее решение, но она не должна повторять ошибки Швеции. Когда мы объявим решение о Финляндии, Швеция будет шокирована", - пообещал Эрдоган.
- 17 января Эрдоган заявил, что Турция требует от Швеции и Финляндии выдать около 130 человек, которых она считает террористами, для одобрения вступления этих стран в НАТО.
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