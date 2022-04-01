Эрдоган анонсировал разговор с Путиным: будет уговаривать "сделать шаг" вместе с Зеленским для решения проблем Крыма и ОРДЛО

Об этом Эрдоган сказал журналистам, передает Reuters .

Он сообщил, что планирует сказать Путину, что ему и президенту Владимиру Зеленскому необходимо предпринять шаги, чтобы решить проблемы, связанные с ОРДЛО и Крымом.

Президент еще раз предложит Путину принять в Турции лидеров Украины и России для мирных переговоров.