Эрдоган анонсировал разговор с Путиным: будет уговаривать "сделать шаг" вместе с Зеленским для решения проблем Крыма и ОРДЛО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с коллегой из России Владимиром Путиным планирует обсудить вопросы оккупированных РФ украинских Крыма и Донбасса
Об этом Эрдоган сказал журналистам, передает Reuters .
Он сообщил, что планирует сказать Путину, что ему и президенту Владимиру Зеленскому необходимо предпринять шаги, чтобы решить проблемы, связанные с ОРДЛО и Крымом.
Президент еще раз предложит Путину принять в Турции лидеров Украины и России для мирных переговоров.
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