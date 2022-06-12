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Главная Мир Эрдоган анонсировал переговоры с Украиной и Россией по экспорту зерна

Эрдоган анонсировал переговоры с Украиной и Россией по экспорту зерна

12 июня, 2022 воскресенье
21:47
Мир Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным по организации экспорта зерна из Украины

Об этом пишет Anadolu Agency.

Темой консультаций станет реализация проекта по созданию безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции морем.

"На следующей неделе мы проведем переговоры Путиным и с Зеленским, чтобы обсудить, какие шаги мы предпримем в вопросе "зернового коридора", - сказал Эрдоган.

  • 11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.
  • 2 мая в ООН сообщили, что в портах Украины заблокировано более 4 млн тонн зерна.
  • 10 мая вывезенное российскими оккупантами из Украины зерно было обнаружено на судах под флагом РФ в Средиземном море.
  • 26 мая в Офисе президента сообщили, что единственный формат разблокировки украинских портов, который может сработать, это военные конвои для сухогрузов с зерном.

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