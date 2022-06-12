Об этом пишет Anadolu Agency.

Темой консультаций станет реализация проекта по созданию безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции морем.

"На следующей неделе мы проведем переговоры Путиным и с Зеленским, чтобы обсудить, какие шаги мы предпримем в вопросе "зернового коридора", - сказал Эрдоган.

11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.

2 мая в ООН сообщили, что в портах Украины заблокировано более 4 млн тонн зерна.

10 мая вывезенное российскими оккупантами из Украины зерно было обнаружено на судах под флагом РФ в Средиземном море.

26 мая в Офисе президента сообщили, что единственный формат разблокировки украинских портов, который может сработать, это военные конвои для сухогрузов с зерном.

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