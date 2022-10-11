Эрдоган 12 октября обсудит с Путиным предложения Турции по украинско-российским переговорам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 октября встретится в Астане с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложения Анкары по украинско-российским переговорам
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.
Лавров подтвердил информацию AFP о встречах Путина и Эрдогана в Астане. По его словам, президенты могут обсудить предложение Анкары организовать российско-украинские переговоры. Глава МИД РФ добавил, что Москва якобы готова выслушать любые предложения, но "необходимо знать содержание этих инициатив".
11 октября неназванный турецкий чиновник сообщил, что Эрдоган встретится с Путиным 12 сентября в Астане, где пройдут саммит СНГ, совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседание глав государств в формате "Россия - Центральная Азия".
- 7 октября Реджеп Тайип Эрдоганпровел телефонный разговор с Владимиром Путиным.
- После этого стало известно, что Путин требует от Запада большого соглашение, которое бы зафиксировало "новые реалии" в мире.
- 10 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что любые разговоры об Украине без участия Украины невозможны.
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