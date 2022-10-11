Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.

Лавров подтвердил информацию AFP о встречах Путина и Эрдогана в Астане. По его словам, президенты могут обсудить предложение Анкары организовать российско-украинские переговоры. Глава МИД РФ добавил, что Москва якобы готова выслушать любые предложения, но "необходимо знать содержание этих инициатив".

11 октября неназванный турецкий чиновник сообщил, что Эрдоган встретится с Путиным 12 сентября в Астане, где пройдут саммит СНГ, совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседание глав государств в формате "Россия - Центральная Азия".

7 октября Реджеп Тайип Эрдоганпровел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

После этого стало известно, что Путин требует от Запада большого соглашение, которое бы зафиксировало "новые реалии" в мире.

10 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что любые разговоры об Украине без участия Украины невозможны.

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