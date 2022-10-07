Об этом сообщила Европейская правда .

Эрдоган и Путин обсудили вопросы улучшения турецко-российских отношений, а также последние события в войне России против Украины. Эрдоган отметил, что готов содействовать мирному решению украинского вопроса.

"В ходе разговора президент Эрдоган подтвердил, что он готов внести свой вклад в мирное решение украинского вопроса во благо всех", - отметили в канцелярии турецкого президента.