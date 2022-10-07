Эрдоган снова говорил с Путиным по поводу войны в Украине
В пятницу, 7 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщила Европейская правда .
Эрдоган и Путин обсудили вопросы улучшения турецко-российских отношений, а также последние события в войне России против Украины. Эрдоган отметил, что готов содействовать мирному решению украинского вопроса.
"В ходе разговора президент Эрдоган подтвердил, что он готов внести свой вклад в мирное решение украинского вопроса во благо всех", - отметили в канцелярии турецкого президента.
- Прошедший телефонный разговор Эрдогана с Путиным состоялся 29 сентября. В ходе нее президенты обсудили вопросы, которые касались российско-украинской войны.
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