Об этом сообщает Министерство экономики Украины, ссылаясь на слова заместителя министра экономики Татьяны Бережной в эфире телемарафона.

Она рассказала, что по условиям программы можно получить средства на развитие бизнеса в размере от 250 тыс. грн. до 1 млн грн. Сейчас уже 41 победитель - 20 ветеранов и 21 жена ветерана.

В целом со времени запуска проекта есть работа, призванная поддержать бизнес с помощью грантовых программ, победители уже получили гранты от государства на сумму 4,5 млрд грн.

По словам Бережной, наиболее популярной оказалась программа микрогрантов "Собственное дело", предусматривающая финансирование до 250 тыс. грн. Для участия было направлено более 26 тысяч заявок, из них шесть с половиной тысяч победителей, которые создадут 15 тысяч рабочих мест, уже получили около 1,3 млрд грн грантовых корзин.

"За год из 1,3 млрд грн полученных микрогрантов по программе "Собственное дело" наши предприниматели уже вернули налогами и сборами в бюджеты всех уровней более 336 млн грн. И мы видим, что программа активно работает, создаются рабочие места", - отметила Бережная.