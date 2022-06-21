"еРабота": правительство внедряет три госпрограммы грантового финансирования новых бизнесов

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания Кабмина 21 июня.

"Правительство начинает внедрять новый крупный проект грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов. Сегодня мы утвердим три программы грантового финансирования и еще три программы будут одобрены в ближайшее время. Важный акцент всех этих программ – создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявления на получение гранта. Поэтому мы объединили все эти программы под общим названием "еРабота", – сказал Шмыгаль.

Первая программа – это микрогранты до 250 тыс. грн для тех, кто хочет запустить новый бизнес . По словам Шмыгаля, планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы в год – 5 млрд грн.

Участником этой программы может стать любой украинец, не работающий на других предприятиях и не ведущий другого бизнеса. Для получения гранта нужно будет подать заявку через портал "Дия" или отделение Ощадбанка, добавив в заявку бизнес-план. В течение 10 рабочих дней эксперты Ощадбанка и Государственного центра занятости проведут оценку проекта. Если он соответствует критериям программы, грантовые средства переведут на счет. С него можно будет купить оборудование, сырье, материалы, купить инструменты, частично оплатить аренду. В то же время банк будет контролировать соответствие платежей утвержденному бизнес-плану.

Остальные две программы безвозвратных грантов касаются аграрной сферы.

По программе частичной компенсации стоимости создания теплиц размер гранта составит от 5 до 7 млн грн. Ожидаемое количество грантов – 3 тысячи в год. Общий бюджет программы – 7 млрд грн. Участниками программы могут частные предприниматели, аграрные компании и фермерские хозяйства, имеющие в собственности или аренде землю сроком не менее 25 лет.

Средства от гранта можно будет потратить на строительство комплекса, закупку технического оборудования для его работы, закупку посевного материала и удобрений. В этой программе будет введен принцип софинансирования. Для первой тысячи участников 70% стоимости проекта финансирует государство, а 30% – сам предприниматель.

Чтобы получить грант, также нужно подать заявку через "Дию" или уполномоченный банк. Ключевое требование – трудоустройство рабочих и уплата налогов.

Третья программа – это гранты в поддержку садоводства, ягодничества и виноградарства . Речь идет о частичной компенсации стоимости садов. Государство будет предоставлять от 300 до 400 тысяч гривен на 1 гектар садов.

Ожидаемое количество грантов в этой программе считают не по количеству предприятий, а по площади насаждений. Речь идет о грантах для высадки 10 тысяч гектаров новых садов. Общий бюджет программы – 4 млрд грн.

Потенциальные получатели грантов должны иметь либо собственную землю, либо землю в пользовании не менее чем на 25 лет. Проект сада может быть от 1 до 25 гектаров. Средства также будут предоставляться не наличными, а на банковский счет для закупки саженцев, оборудования, систем полива, удобрений и т.д.

В общей сложности, по словам Шмыгаля, на три программы проекта "еРабота" государство выделит 16 млрд грн.

"Решение о выделении этих средств также принимаем сегодня. Часть средств на поддержку бизнеса выделят наши иностранные партнеры. Такие договоренности уже есть с некоторыми странами ЕС", - сказал премьер, добавив, что также правительство работает над разработкой программ безвозвратной грантовой поддержки в области переработки и IT-сфере.