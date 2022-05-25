Об этом сообщает " Трибуна ".

В матче 1/64 финала турнира Калинина одержала автоматическую победу благодаря тому, что соперница отказалась выходить на корт. Как минимум выход в 1/32 "Ролан Гаррос" даст 25-летней украинке 130 очков.

В рейтинге WTA Ангелина Калинина занимает 36 место с 1387 баллами и теперь гарантированно обгонит первую ракетку Украины Элину Свитолину (33 позиция). Сейчас между теннисистками разница 67 очков, но Элина пошла в декрет, поэтому не будет зарабатывать пункты в рейтинг.

Украина получит новую первую ракетку национального рейтинга впервые с 2012 года.

Напомним, теннисистка Элина Свитолина в марте 2022 года разгромила россиянку Анастасию Потапову на турнире в мексиканском Монтеррее.

15 мая стало известно, что Свитолина ждет рождения дочери в октябре

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