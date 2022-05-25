Эра Свитолиной закончилась? В Украине впервые с 2012 года сменится первая ракетка
25-летняя Ангелина Калинина гарантированно возглавит рейтинг украинок в WTA после завершения "Ролан Гаррос"
Об этом сообщает " Трибуна ".
В матче 1/64 финала турнира Калинина одержала автоматическую победу благодаря тому, что соперница отказалась выходить на корт. Как минимум выход в 1/32 "Ролан Гаррос" даст 25-летней украинке 130 очков.
В рейтинге WTA Ангелина Калинина занимает 36 место с 1387 баллами и теперь гарантированно обгонит первую ракетку Украины Элину Свитолину (33 позиция). Сейчас между теннисистками разница 67 очков, но Элина пошла в декрет, поэтому не будет зарабатывать пункты в рейтинг.
Украина получит новую первую ракетку национального рейтинга впервые с 2012 года.
- Напомним, теннисистка Элина Свитолина в марте 2022 года разгромила россиянку Анастасию Потапову на турнире в мексиканском Монтеррее.
- 15 мая стало известно, что Свитолина ждет рождения дочери в октябре
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