Об этом сообщил BBC исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири.

Как говорится в сообщении, Ryanair больше не будет предлагать рейсы по самым низким ценам из-за резкого роста стоимости топлива.

"Исполнительный директор Майкл О'Лири говорит, что эра билетов за €10 закончилась. Средний тариф авиакомпании вырастет с примерно €40 в прошлом году до примерно €50 в течение следующих пяти лет", - сказал О'Лири BBC.

О'Лири считает, что, несмотря на рост стоимости жизни, люди будут продолжать летать самолетами.

"Рост стоимости топлива, повышающий цены на авиабилеты, также увеличивает счета домохозяйств за электроэнергию, съедая имеющиеся доходы людей. Но О'Лири сказал, что, несмотря на это, он ожидает, что клиенты будут искать более дешевые варианты, а не сокращать рейсы", - пишет BBC.

Поскольку в последние десятилетия авиабилеты подешевели, количество рейсов выросло, и все больше людей совершают короткие перелеты за границей в дополнение к ежегодному отпуску. Такие авиакомпании как Ryanair, Easyjet, Vueling и Wizz Air боролись за предоставление недорогих услуг.

"Несомненно, что на нижнем уровне рынка наши действительно дешевые рекламные тарифы – за €1, за €0,99, даже за €9,99 – я думаю, вы не увидите таких тарифов в течение следующих нескольких лет", - сказал господин О 'Лири в программе BBC.

Ранее крупнейший лоукостер Европы Ryanair прогнозировал подорожание авиабилетов в регионе этим летом.

Лоукостер станет первой авиакомпанией, которая возобновит полеты в Украину. Однако в компании прогнозируют, что авиарейсы не возобновятся до следующей зимы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb