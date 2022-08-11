English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Эра авиабилетов за €10 закончилась из-за подорожания топлива, - Ryanair

Эра авиабилетов за €10 закончилась из-за подорожания топлива, - Ryanair

11 августа, 2022 четверг
11:03
Экономика Ryanair

Лоукостер больше не будет предлагать рейсы по самым низким ценам из-за резкого роста стоимости топлива, средний тариф авиакомпании вырастет до €50

Об этом сообщил BBC исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири.

Как говорится в сообщении, Ryanair больше не будет предлагать рейсы по самым низким ценам из-за резкого роста стоимости топлива.

"Исполнительный директор Майкл О'Лири говорит, что эра билетов за €10 закончилась. Средний тариф авиакомпании вырастет с примерно €40 в прошлом году до примерно €50 в течение следующих пяти лет", - сказал О'Лири BBC.

О'Лири считает, что, несмотря на рост стоимости жизни, люди будут продолжать летать самолетами.

"Рост стоимости топлива, повышающий цены на авиабилеты, также увеличивает счета домохозяйств за электроэнергию, съедая имеющиеся доходы людей. Но О'Лири сказал, что, несмотря на это, он ожидает, что клиенты будут искать более дешевые варианты, а не сокращать рейсы", - пишет BBC.

Поскольку в последние десятилетия авиабилеты подешевели, количество рейсов выросло, и все больше людей совершают короткие перелеты за границей в дополнение к ежегодному отпуску. Такие авиакомпании как Ryanair, Easyjet, Vueling и Wizz Air боролись за предоставление недорогих услуг.

"Несомненно, что на нижнем уровне рынка наши действительно дешевые рекламные тарифы – за €1, за €0,99, даже за €9,99 – я думаю, вы не увидите таких тарифов в течение следующих нескольких лет", - сказал господин О 'Лири в программе BBC.

  • Ранее крупнейший лоукостер Европы Ryanair прогнозировал подорожание авиабилетов в регионе этим летом.
  • Лоукостер станет первой авиакомпанией, которая возобновит полеты в Украину. Однако в компании прогнозируют, что авиарейсы не возобновятся до следующей зимы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Европа
Читайте также:
Петро Порошенко і волонтери
10 августа, 2022 среда
"Мы это сделали!" – Порошенко с волонтерами отправили в ВСУ бронемашины и другую технику, необходимую на фронте для контрнаступления
Держдума РФ
10 августа, 2022 среда
В России считают, что война в Украине прошла "точку невозвращения"
Зябровка
11 августа, 2022 четверг
В районе аэродрома Зябровка раздались взрывы, - Беларускі Гаюн
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.84
    Покупка 38.84
    Продажа 39.73
  • EUR
    Покупка 39.48
    Продажа 40.69
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
11 августа
11:40
На собранные через UNITED24 средства Минздрав приобрел 24 операционных стола для общей хирургии
11:27
Эксклюзив
Железняк
Нардеп Железняк: Запад дает нам деньги, если ОП будет мешать важным для него судебным и антикоррупционным реформам, будут кадровые ротации
11:24
В Подмосковье произошел пожар на территории воинской части: огонь охватил площадь 1,2 тыс. кв
11:22
Эксклюзив
В Мариуполе нарастает общественный бунт и сопротивление - советник мэра Андрющенко
11:08
Выход судна с зерном из порта Одесчины задерживается из-за плохой погоды - Минобороны Турции
11:00
Анонс
Пылающий Крым и ситуация на Юге. Россияне "беснуются" от успехов украинской армии. Вживую проект "Война и волонтеры"
10:55
"Мы видели, что им нужна еще неделя, две, три": Резников объяснил, почему наступление РФ оказалось неожиданным для властей Украины
10:28
Украинские десантники показали, как уничтожили из "скифа" БМП оккупантов на Херсонщине
10:27
Эксклюзив
80% убитых россиянами людей в Буче были казнены, - волонтер Спирин
10:21
Инфографика
доллар
Курс валют: стоимость доллара и евро в обменниках сегодня
10:13
Эксклюзив
на фото: Роман Костенко
Уменьшение горячей фазы означает заморозку конфликта, - полковник СБУ Костенко
10:10
Россия подорвала доверие к вооружению страны из-за его неэффективности в войне с Украиной, - британская разведка
09:58
В Харьковской области россияне обстреляли дома, магазины, кафе и ранили женщину
09:46
Эксклюзив
В Польше легализовалось 1,5 млн украинцев после 24 февраля, - посол Зварыч
09:35
НАТО может оправдать любое применение ядерного оружия, а западное вооружение не дает преимущества Украине: новые фейки от россиян
09:34
Обновлено
Россияне ударили ракетами по центру Харькова
09:16
Инфографика
Около 43 тыс. военных, 1846 танков и 772 дрона: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:09
Гауляйтер оккупантов Балицкий назвал возможную дату псевдореферендума по присоединению Запорожской области к РФ
09:04
Российская армия ударила с С-300 по частному сектору Краматорска
09:01
Россияне ударили по 4 районам Днепропетровщины: три человека погибли, 9 пострадали, в том числе ребенок
08:40
Минобороны Беларуси объяснило, почему были вспышки в районе аэродрома Зябровка
08:34
Для победы в суде Маск пытается узнать имена сотрудников Twitter, подсчитывающих ботов
08:26
В Донецкой области оккупанты за сутки убили 11 гражданских, еще 8 ранили
07:56
Эксклюзив
Произведения о "хохлах" в школьной программе: МОН не захотел отказаться от русской литературы
07:50
Оккупанты наступают в направлениях Марьинки и Песков
07:23
Минветеранов призывает присоединиться к Всеукраинскому забегу в память о погибших украинских военных
07:22
Николай Княжицкий
Почему мы стыдимся славянства?
07:18
Посол Китая в РФ назвал США "инициатором и главным виновником" войны в Украине
07:15
"Университет Крайова" - "Заря": где и когда смотреть ответный матч украинцев в Лиге конференций
06:50
Пелоси: США не позволят Китаю изолировать Тайвань
06:13
РФ формирует добровольческий батальон еще в одной из областей, - ISW
05:51
В Литве предложили лишать иностранцев гражданства за поддержку агрессоров
05:33
В США выдвинули обвинение иранцу за подготовку покушения на экс-советника Трампа и бывшего госсекретаря США
05:29
Бразилийка похитила у матери картины и драгоценности на сумму свыше $100 млн
04:33
больница COVID
В больницах установили 109 кислородных станций с начала года
02:55
Ученые обнаружили доказательства того, что континенты образовались в результате ударов гигантских метеоритов.
Ученые обнаружили доказательства того, что континенты образовались в результате ударов гигантских метеоритов.
02:22
На Юге Украины авиация ВСУ нанесла 6 ударов по целям россиян
На Юге Украины авиация ВСУ нанесла 6 ударов по целям оккупантов
01:52
Засуха в Европе: критически низкий уровень воды в реке Рейн может повлиять на транспортировку грузов
01:20
Для восстановления Украины после войны нужно минимум $188 млрд, - KSE
00:45
В районе аэродрома Зябровка раздались взрывы, - Беларускі Гаюн
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV