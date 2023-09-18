Эпопея с экспортом украинского зерна набирает обороты, но, похоже, становится понятно, в чем ее корень, - Мирослав Чех
После многих взаимных обвинений и даже риска ухудшения отношений между Польшей и Украиной история с экспортом нашего зерна заиграла новыми красками
Об этом в эксклюзивном интервью для " ФМ Галичина " рассказал польский политик, журналист и депутат Сейма второго и третьего созывов Мирослав Чех.
Еспресо приводит перепечатку статьи "ФМ Галичина".
По состоянию на сегодняшний день министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что если Украина будет пытаться экспортировать свое зерно через эту страну, то Варшава не поддержит нас при вступлении в Европейский Союз. Мы в свою очередь стали угрожать Польше судом, если она не прислушается к решению Еврокомиссии, которая не продлила эмбарго.
Кто-то говорит, что причина здесь в выборах, которые скоро состоятся в Польше, – мол, политики так подыгрывают своему электорату. Это логично, ведь аграриев в Польше немало и их лояльность может принести свои дивиденды при голосовании. Однако здесь есть своя "Dark Side of the Moon". Все достаточно прозаично – речь идет о деньгах.
Этот "сериал" с продажей украинского зерна за границу затянулся. В принципе, как и ожидание результатов выборов в Польше. Мы понимаем, что все это нужно учитывать, но такого жесткого заявления еще не было. Почему министр Телус так выразился?
Это точно предвыборная агитация и позиция, диктуемая министром Телусом. Это стратегия и тактика партии "Право справедливости", которая сегодня у власти в Польше. Они вообще сейчас ведут очень жесткую политику относительно Европейского Союза, Европейской комиссии, украинского зерна и места Польши в Европе в целом. Я не говорю даже об антинемецких настроениях и тематике, которой они затрагивают, потому что если так следить за их пропагандистской линией, то можно считать, что Польша и Германия на пороге какой-то войны. Понятно, что такие заявления безответственны, учитывая то, что Украина воюет против России, а Польша оказывает ей помощь.
Накануне Еврокомиссия выдала очень дипломатичную формулировку:
она призвала Польшу, Венгрию и Словакию "быть конструктивными в вопросе импорта из Украины". Призыв мы видим, но Варшава его не услышала, потому что ответ был совсем другой. Наш представитель Тарас Качка так же говорит, что мы действуем в рамках Всемирной торговой организации. За такие действия мы будем вынуждены судиться с Всемирной торговой организацией. То есть у нас впереди будут суды?
Разговоры, что Польша будет блокировать интеграцию Украины и ЕС, являются исключительно политической риторикой.
Будут не только суды, но и торговая война. Давайте отделим мух от котлет и будем говорить по существу. То, что Польша будет блокировать интеграцию Украины с Европейским Союзом, сейчас исключительно политическая риторика. Польские власти позволили себя втянуть в антиукраинскую риторику. А втянули ее туда фермеры, которые в прошлом году заработали на пшенице гораздо меньше, чем планировали, или совсем столкнулись с убытками. Тогда они пошли по обычной схеме: найти себе врага и кричать, что он им препятствует, гибнет польское сельское хозяйство, а вместе с ними и Польша. Это их традиционная 30-летняя стратегия, которую они всегда использовали. А потом они разойдутся по домам, как только им выделят сотни миллионов евро компенсации. Польские аграрии себе заранее посчитали доходы, рассчитывали на них, а урожай подвел, и денег нет. Ну, так надо найти виновного и взыскать с него деньги. И они своего добились: часть денег дала Еврокомиссия, часть - польский бюджет, и наши фермеры удовлетворены.
Суть проблемы состоит в том, что Польша, Венгрия и Словакия полностью вышли за рамки любого правового поля в этом вопросе – и европейского, и мирового. Ну, а Украина сказала, что если так, то партнером Киева будет Европейская комиссия. Согласно европейскому законодательству за торговые отношения с другими партнерами отвечает исключительно она. Точка. Здесь не разрешена самодеятельность разных стран-членов. Поэтому проблема следующая: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что им безразлично и они имеют право так устанавливать правила, как им вздумается. Украина в свою очередь обратилась во Всемирную торговую организацию, привлекая страны, не являющиеся членами ЕС, ведь Евросоюз здесь выглядит как главная "мертвая лошадка", которая уже ничего не решает, а решают именно "жеребцы", которые бегают себе по полю. Такая стратегия – это эскалация торговой войны. Но вчера было заявление польского премьер-министра Моравецкого, что Польша теперь будет ждать предложения Европейской комиссии, которое удовлетворит польских аграриев.
Так что теперь происходит между Европейским Союзом и Украиной?
После первой вспышки этой проблемы в апреле-мае была создана рабочая группа на уровне Европейского Союза, Европейской Комиссии и Украины с привлечением представителей пяти стран, которые ввели это эмбарго. Теперь их три. Но сегодня Украина должна предложить определенный механизм предохранителей, условия, цены. Это должен быть механизм лицензирования экспорта в Польшу, поскольку мы являемся добросовестными соседями и Украина уважает польскую сторону. Еврокомиссия с этим согласилась и заявила, что мяч на стороне Украины - именно Киев должен предложить решение, а уже Варшава и Брюссель будут смотреть, отвечает ли это решение всем законам Евросоюза и Польши.
Но здесь еще есть дополнительный элемент, о котором заявил министр Телус и который нужно учесть. На самом деле уже открылись переговоры об условиях вступления Украины в ЕС, совместном рынке и так далее. 60% бюджета Европейского Союза – это доплаты и дотации сельскохозяйственной продукции. "Пирог" огромен, ведь это основная часть общего бюджета всех стран ЕС. И теперь вопрос: на каких условиях Украина будет вступать в этот агросектор? Большая часть этого бюджета распределяется между польскими, румынскими и венгерскими фермерами.
То есть выходит, что венгерские, румынские и польские фермеры просто не хотят делиться? Все снова упирается в деньги?
Когда речь идет о сельском хозяйстве и тех политиках, которые за него выступают, держитесь за карманы
Только в деньги. Когда речь идет о сельском хозяйстве и тех политиках, которые за него выступают, держитесь за карманы. Когда они говорят, что здесь происходит большая обида, они действительно хотят что-то на этом заработать и защитить свои интересы. Здесь работают три элемента: во-первых, это деньги; во-вторых – деньги и в-третьих – деньги. А потом все остальное и выборы, в частности.
Поэтому не нужно слишком серьезно воспринимать эту риторику, потому что просто часть европейских политиков ее использует. Необходимо смотреть на суть проблемы, а она финансовая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное