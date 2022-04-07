Эпоха взаимодействия с Россией закончилась, нужен новый подход, – глава МИД Великобритании

Об этом пишет CNN.

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании. Нет времени на ошибочное утешение. Россия не отступает, а перегруппируется и перемещается, чтобы усилить удар на востоке и юге Украины", – заявила Лиз Трасс.

Кроме того, она отметила, что основополагающий акт Россия-НАТО уже мертв, и Европе нужен новый подход к безопасности. Министр призвала партнеров усилить санкции против России и вооружить Украину "быстро и решительно, чтобы обеспечить провал Путина".

6 апреля стало известно, что Великобритания введет санкции против крупнейшего российского банка и запретит импорт российского угля до конца года.