Эпоха взаимодействия с Россией закончилась, нужен новый подход, – глава МИД Великобритании
Глава МИД Великобритании пояснила, что пора отказаться от устаревшего поведения в отношении Москвы
Об этом пишет CNN.
"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании. Нет времени на ошибочное утешение. Россия не отступает, а перегруппируется и перемещается, чтобы усилить удар на востоке и юге Украины", – заявила Лиз Трасс.
Кроме того, она отметила, что основополагающий акт Россия-НАТО уже мертв, и Европе нужен новый подход к безопасности. Министр призвала партнеров усилить санкции против России и вооружить Украину "быстро и решительно, чтобы обеспечить провал Путина".
- 6 апреля стало известно, что Великобритания введет санкции против крупнейшего российского банка и запретит импорт российского угля до конца года.
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