"еПоддержка": вакцинированные против COVID-19 украинцы в возрасте от 14 лет смогут получить деньги с 7 февраля

Об этом сообщает Минцифры .



Дети от 14 лет, имеющие прививки против коронавируса, смогут получить деньги с 7 февраля.



Согласно расширенному перечню бизнесов, теперь за эти средства можно купить образовательные курсы для себя или своего ребенка, спортивные товары, канцтовары.



В министерстве отметили, что по состоянию на 2 февраля украинцы уже подали 8 млн заявок в приложении "Действие" на программу "Поддержка", оформили 9,1 млн карт и потратили 2,3 млрд грн.

Напомним 13 декабря, в Украине стартовал проект Поддержка по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации. Заявку следует подавать в приложении "Действие". Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки. Люди в возрасте от 60 лет могут купить за эти деньги лекарства.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предложил расширить программу "Поддержка" на подростков 14-17 лет.

Программа "є Підтримка" продлится до 18 декабря 2022 года. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb