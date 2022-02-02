"еПоддержка": вакцинированные против COVID-19 украинцы в возрасте от 14 лет смогут получить деньги с 7 февраля
Правительство расширило программу выплат вакцинированным украинцам "еПоддержка" на подростков
Об этом сообщает Минцифры .
Дети от 14 лет, имеющие прививки против коронавируса, смогут получить деньги с 7 февраля.
Согласно расширенному перечню бизнесов, теперь за эти средства можно купить образовательные курсы для себя или своего ребенка, спортивные товары, канцтовары.
В министерстве отметили, что по состоянию на 2 февраля украинцы уже подали 8 млн заявок в приложении "Действие" на программу "Поддержка", оформили 9,1 млн карт и потратили 2,3 млрд грн.
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