еПоддержка: Украинцы почти за два месяца потратили 1 млрд грн на книги
В рамках программы еПоддержка безусловным лидером стало приобретение книг - менее чем за два месяца украинцы купили книг на 1 млрд грн
Об этом сообщает Правительственный портал.
Известно, что услугой воспользовались уже более 8,6 млн украинцев - на карты украинцев перечислено 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.
Кроме того, среди самых популярных видов расходов:
- книжные магазины - 1 млрд грн;
- кинотеатры - 658 млн грн;
- театры, концерты и развлекательные услуги - 341 млн грн.
- Напомним, с 7 февраля 2022 года подростки могут получить выплаты за COVID-вакцинацию.
- Полностью вакцинированные от коронавируса украинцы могут получить выплаты до 18 декабря 2022 года.
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