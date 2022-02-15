еПоддержка: Украинцы почти за два месяца потратили 1 млрд грн на книги

Об этом сообщает Правительственный портал.



Известно, что услугой воспользовались уже более 8,6 млн украинцев - на карты украинцев перечислено 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.



Кроме того, среди самых популярных видов расходов:

- книжные магазины - 1 млрд грн;

- кинотеатры - 658 млн грн;

- театры, концерты и развлекательные услуги - 341 млн грн.

Напомним, с 7 февраля 2022 года подростки могут получить выплаты за COVID-вакцинацию.

Полностью вакцинированные от коронавируса украинцы могут получить выплаты до 18 декабря 2022 года.