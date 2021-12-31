"еПоддержка": тысячу гривен за вакцинацию можно получить еще в двух банках
Райффайзен Банк и izibank присоединились к программе "еПоддержка" и начнут выплачивать 1 тыс. грн гражданам, прошедшим вакцинацию от COVID-19
Об этом сообщает " Дия".
"Завершаем год положительной нотой: с сегодняшнего дня можно оформить специальную карту программы в Райффайзен Банке и izibank. Поэтому, если вы еще без "еПоддержки", скорее оформляйте специальную карточку и начинайте год с помощью от государства", - говорится в сообщении.
Чтобы оформить "еПоддержку", нужно:
- открыть специальную карточку "поддержка" в Райффайзен Банке, izibank или другом банке-партнере "Дия";
- обновить приложение "Дия";
- подать заявку;
- ждать зачисления средств.
Средства можно будет потратить на поддержку бизнесов, наиболее пострадавших от карантинов.
- Напомним, 13 декабря в Украине стартовал пилотный проект "еПоддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. А с 19 декабря все полностью вакцинированные могут получить виртуальную карту.
- По состоянию на 28 декабря счета "еПоддержка" в банках открыли 6,6 млн украинцев.
- В Минцифре сообщили, что украинцы, подавшие заявки от 30 декабря, смогут получить деньги в 2022 году.
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