"еПоддержка": тысячу гривен за вакцинацию можно получить еще в двух банках

Об этом сообщает " Дия".



"Завершаем год положительной нотой: с сегодняшнего дня можно оформить специальную карту программы в Райффайзен Банке и izibank. Поэтому, если вы еще без "еПоддержки", скорее оформляйте специальную карточку и начинайте год с помощью от государства", - говорится в сообщении.



Чтобы оформить "еПоддержку", нужно:

открыть специальную карточку "поддержка" в Райффайзен Банке, izibank или другом банке-партнере "Дия";

обновить приложение "Дия";

подать заявку;

ждать зачисления средств.

Напомним, 13 декабря в Украине стартовал пилотный проект "еПоддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. А с 19 декабря все полностью вакцинированные могут получить виртуальную карту.

По состоянию на 28 декабря счета "еПоддержка" в банках открыли 6,6 млн украинцев.

В Минцифре сообщили, что украинцы, подавшие заявки от 30 декабря, смогут получить деньги в 2022 году.

Средства можно будет потратить на поддержку бизнесов, наиболее пострадавших от карантинов.

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