"еПоддержка": с 7 февраля подростки могут получить выплаты за COVID-вакцинацию
7 февраля вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому деньги с "еПоддержки" смогут получить полностью вакцинированные от коронавируса украинцы старше 14 лет
Об этом свидетельствует постановление Кабмина №68.
Согласно документу тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 будут начислять украинцам старше 14 лет.
Деньги можно потратить на услуги в области культуры, физкультуры и спорта, образования, спорттовары, печатные СМИ, школьные и канцелярские принадлежности.
- Напомним 13 декабря в Украине стартовал проект "еПоддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины старше 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты о вакцинации. Заявку следует подавать в приложении "Дия". Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки. Люди в возрасте от 60 лет могут купить за эти деньги лекарства.
- Заместитель министра экономики Тарас Качка предложил расширить программу "еПоддержка" на подростков 14-17 лет.
- Программа "еПоддержка" продлится до 18 декабря 2022 года.
- Вакцинированные против COVID-19 украинцы старше 14 лет смогут получить деньги с 7 февраля.
- ПриватБанк начал оформлять карточки "еПоддержка" для подростков.
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