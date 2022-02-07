"еПоддержка": с 7 февраля подростки могут получить выплаты за COVID-вакцинацию

Об этом свидетельствует постановление Кабмина №68.



Согласно документу тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 будут начислять украинцам старше 14 лет.



Деньги можно потратить на услуги в области культуры, физкультуры и спорта, образования, спорттовары, печатные СМИ, школьные и канцелярские принадлежности.

Напомним 13 декабря в Украине стартовал проект "еПоддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины старше 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты о вакцинации. Заявку следует подавать в приложении "Дия". Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки. Люди в возрасте от 60 лет могут купить за эти деньги лекарства.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предложил расширить программу "еПоддержка" на подростков 14-17 лет.

Программа "еПоддержка" продлится до 18 декабря 2022 года.

Вакцинированные против COVID-19 украинцы старше 14 лет смогут получить деньги с 7 февраля.

ПриватБанк начал оформлять карточки "еПоддержка" для подростков.

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