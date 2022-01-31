"еПоддержка": от старта программы больше всего денег украинцы потратили на книги

Об этом сообщает пресс-служба президента.



"7,8 млн украинцев уже подали заявки на получение денежных выплат по инициированной президентом программе "еПоддержка". 7,3 млрд грн переведено на счета, из них почти 2 млрд грн - потрачено", - говорится в заявлении.



На сайте президента отметили, что с 24 января украинцы в возрасте от 60 лет за средства с "еПоддержки" могут купить лекарства. На медпрепараты граждане потратили 69 млн грн, что составляет 3,4% от общей суммы.



"В целом лидером по объему израсходованных средств остается книжная отрасль. На приобретение литературы украинцы направили 34,4% средств", - добавили в пресс-службе Владимира Зеленского.



В заявлении отметили, что в ближайшее время Кабмин планирует расширить программу выплат для вакцинированных украинцев в возрасте 14-18 лет.

Напомним 13 декабря 2021 года, в Украине стартовал проект "еПоддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации. Заявку следует подавать в приложении "Дия". Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки. Люди в возрасте от 60 лет могут купить за эти деньги лекарства.

Программа "еПоддержка" продлится до 18 декабря 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb