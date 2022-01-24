еПоддержка: от 24 января украинцы в возрасте от 60 лет могут потратить деньги за вакцинацию на лекарства

Об этом информирует Минцифры .



"С сегодняшнего дня украинцы в возрасте от 60 лет могут купить лекарства в аптеках за 1000 грн еПоддержки", - говорится в сообщении.



Лекарство можно будет приобрести онлайн или офлайн, по рецепту врача или без него.



При платеже банк будет проверять возраст человека. Неважно, когда была оформлена карточка. Главное, чтобы на момент приобретения лекарства покупателю исполнилось 60 лет. Также человек должен иметь полный курс вакцинации и "зеленый" сертификат COVID в приложении "Дия".

Напомним, в рамках проекта есть Поддержка старше 60 лет граждане могут потратить 1 тыс. грн за полную вакцинацию от COVID-19 на покупку лекарств.

Вакцинированные украинцы от 60 лет могут потратить деньги на лекарства с 24 января.

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