Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам чиновника, если смотреть на всю карту Украины, то ситуация неоднородна и, собственно, именно так ее нужно воспринимать.

на Востоке продолжается пришествие неприятеля;

отдельные населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской областей враг продолжает обстреливать беспокоящим огнем;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник – в обороне.

"Кто следит за сводками Генштаба ВСУ, заметил, что враг на этой неделе пытался двигаться еще по двум направлениям – Купянскому и Шахтерскому. Но наши бойцы отбили атаки и враг не прошел", - рассказала Анна Маляр.

Однако эпицентром боев остается Бахмут.

"Там сейчас идут ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем, наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но напряженная, но контролируемая. Решения принимаются согласно военной целесообразности", - подчеркнула Маляр.