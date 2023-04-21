Эпицентр боев на востоке - Бахмут, на отдельных участках враг продвигается, - Минобороны
Враг продолжает наступательные действия сразу на четырех направлениях и несет неоправданно большие потери. На большинстве направлений благодаря нашим защитникам врагу не удается продвигаться вперед. На этих участках украинские защитники не только обороняются, но и активно действуют
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По словам чиновника, если смотреть на всю карту Украины, то ситуация неоднородна и, собственно, именно так ее нужно воспринимать.
- на Востоке продолжается пришествие неприятеля;
- отдельные населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской областей враг продолжает обстреливать беспокоящим огнем;
- на Запорожском и Херсонском направлениях противник – в обороне.
"Кто следит за сводками Генштаба ВСУ, заметил, что враг на этой неделе пытался двигаться еще по двум направлениям – Купянскому и Шахтерскому. Но наши бойцы отбили атаки и враг не прошел", - рассказала Анна Маляр.
Однако эпицентром боев остается Бахмут.
"Там сейчас идут ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем, наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но напряженная, но контролируемая. Решения принимаются согласно военной целесообразности", - подчеркнула Маляр.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила , что разница в потерях россиян и украинцев в боях за Бахмут может достигать 10 раз, опровергая фейки оккупантов.
- В Министерстве обороны призвали украинцев воздержаться от публичных сообщений о гибели военных. Сначала это должно подтвердить официальные структуры.
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