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Епископ УПЦ МП на Рождество молился в России о солдатах армии РФ

24 января, 2023 вторник
15:00
Общество

Юрий Харон, носящий имя епископа Макаровского УПЦ МП Гедеона, на Рождество 7 января помолился в Казани за российские войска. Он "совершил всенощное бдение" в мужском монастыре РПЦ в сослужении с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом

Соответствующая информация обнародована на сайте Духовного фронта Украины со ссылкой на официальный сайт Казанской епархии РПЦ.

На сайте епархии отметили, что во время богослужения были вознесены молитвы за российское воинство и за мир. Кроме того, было зачитано послание патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), поддерживающего войну России против Украины.

"Ни глава УПЦ (МП) Онуфрий, ни Синод УПЦ (МП) не применил никакого наказания по отношению к любителю страны агрессора, который считает нормальным молиться за российские войска и находиться в России, которая опустошает Украину", – говорится в сообщении Духовного фронта.

Гедеон, или Юрий Харон, родился в 1960 году в Одессе. Постриг Харона совершил епископ Курский и Белгородский, иерейскую хиротонию – архиепископ Омский и Тюменьский. В 1991-1999 годах был клириком Американской православной церкви, в частности служил в храмах Сан-Франциско.

В 2009 году стал наместником Десятинного мужского монастыря. Киевляне многократно протестовали против здания, которое незаконно построили на территории Национального музея истории Украины.

Кроме того, Харон был замешан в паспортном скандале.

"В конце 2018-го года в СМИ опубликовали скан-документ российского паспорта епископа Гедеона. В феврале следующего года украинские пограничники задержали его в аэропорту Борисполя и депортировали в США. Также Гедеона лишили украинского гражданства, в частности, из-за антиукраинской пропаганды. Но в вере Окружной административный суд Киева решил вернуть Гедеону украинский паспорт", – сообщали в Следствие инфо.

Кроме того, как информировали СМИ, у Гедеона есть квартира в Одессе, а также в 2008 году находились автомобили Porsche Cayenne и Volkswagen Multivan.

  • В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций ( #8221 от 23.11.2022 ) – о запрете в Украине деятельности РПЦ и подчиненных ей структур и организаций.
  • КСУ 27 декабря признал конституционным закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата изменить название таким образом, чтобы оно указывало на его принадлежность России.
  • Напомним, в Ровенской области на частной территории возводят церковь московского патриархата, местные власти отказываются комментировать законность строительства

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