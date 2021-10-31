Епифаний запретил Филарету назначать священников и принимать в монахи

Епифаний напомнил, что решением Священного Синода, утвержденным Архиерейским собором Православной церкви Украины 14 декабря 2019 года определено, что в полном соответствии с каноническими правилами единственным управляющим Киевской епархией является предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины, а "почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако лишился канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией", рассказывает Еспресо.TV.



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"Это означает, что Вам (Филарету - ред.), как архиерею на покое, запрещено совершать действия, являющиеся исключительной прерогативой правящего епископа, в частности предоставлять благословение на постриг в монашество, совершать рукоположение в любой священный сан, предоставлять церковные награды, выдавать документы о назначении и увольнении клириков и других церковных должностных лиц, созывать и возглавлять церковные собрания для решения любых вопросов", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Епифаний отметил, что на этом основании и имея соответствующее подтверждение в упомянутом выше постановлении Священного Синода еще раз вынужден предостеречь патриарха Филарета от антиканонических действий и напомнить, что они не признаются действительными сейчас и не могут быть признаны в будущем.





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