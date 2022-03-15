Эпифаний: Убивать российского оккупанта – это не грех

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний, сообщает " УНИАН ".

"Мы как народ не стремимся к смерти тех, кто являются нашими соседями. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою землю. Наши воины защищают всех украинцев. Защищать, убивать врага – это не грех", - отметил предстоятель ПЦУ.

"Мы защищаем, мы не стремимся к чужому. И тот, кто пришел к нам с мечом, он от того меча и погибнет", - подчеркнул Эпифаний.

Кроме того, митрополит призвал всех православных Украины, в том числе верующих и священнослужителей Московского патриархата, объединиться вокруг признанной автокефальной поместной православной церкви.

"Мы готовы принять всех с любовью. Мы готовы вместе в дальнейшем строить Православную церковь Украины - церковь, которая служит и в дальнейшем будет служить интересам украинского народа. Я призываю всех православных украинцев к единению. Каждое общество имеет право собраться на собрание и принять решение по изменению своей юрисдикции. Каждый из вас на своем месте в той или иной общине может сделать очень полезное дело: принять решение о присоединении к Православной церкви Украины. Это в ваших руках, вы имеете право и возможность", - сказал Эпифаний.

Напомним, с начала российского вторжения в Украину погибли уже трое капелланов ПЦУ.

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