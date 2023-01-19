Об этом пишет в твиттере Православной церкви Украины.

"Хорошая новость по случаю великого светлого праздника: торжественное богослужение по случаю праздника Богоявления, Крещения Господня, Блаженнейший Митрополит Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.

Божественная литургия и чин освящения воды начнется 19 января в 9:00.

Напомним, 7 января, к Рождеству, Митрополит ПЦУ Эпифаний провел в Лавре первое богослужение после того, как храм забрали в УПЦ МП и вернули государству.

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