Эпифаний совершит литургию на Крещение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Божественная литургия и чин освящения воды община ВТО во главе с Блаженнейшим Митрополитом Эпифанием начнется 19 января в 09:00
Об этом пишет в твиттере Православной церкви Украины.
"Хорошая новость по случаю великого светлого праздника: торжественное богослужение по случаю праздника Богоявления, Крещения Господня, Блаженнейший Митрополит Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.
Божественная литургия и чин освящения воды начнется 19 января в 9:00.
- Напомним, 7 января, к Рождеству, Митрополит ПЦУ Эпифаний провел в Лавре первое богослужение после того, как храм забрали в УПЦ МП и вернули государству.
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