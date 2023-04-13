Об этом Епифаний сказал в обращении к украинцам.

"Сегодня Великий четверг, который в народе называют чистым. Историческое значение нынешних событий для освобождения украинского православия от ига "русского мира" побуждает меня именно сегодня обратиться ко всем вам. Благодаря поддержке подавляющего большинства украинского общества и решительным шагам нашего государства такое освобождение успешно продолжается. Именно поэтому противники, как видно, используют фальшивые аргументы и другие грязные средства, чтобы воспрепятствовать этому. Одним из таких средств является упорная попытка представить Православную Церковь Украины заложницей или участницей партийной борьбы. Решительно и твердо заявляю перед всем обществом – мы не позволяли до сих пор и в дальнейшем не будем позволять делать это", - сказал Епифаний.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что ни одна политическая сила, партия или отдельный лидер не могут и не будут иметь для церкви исключительной или тем более контролирующей роли.

"По принципу переложения ответственности с больной головы на здоровую наши противники настойчиво пытаются дискредитировать Православную Церковь Украины, навязывая ей имидж "церкви Петра Порошенко". Таким же образом в свое время пытались Киевский Патриархат подавать как "церковь Кравчука" – якобы исключительно партийный политический проект, который работает только на имидж одного человека. Мы неоднократно опровергали такие лживые сплетни не только через заявления, но самими реалиями нашей жизни. Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет ли он власть или оппозицию, не играет в жизни Православной Церкви Украины какой-то исключительной роли, которая бы давала кому-либо основания с этими именами в таком контексте увязывать нашу Поместную Церковь", - сказал митрополит.

Епифаний также напомнил, что в то же время московская УПЦ МП имеет тесные связи с пророссийскими политиками.

"Годами структура Московского Патриархата в Украине перестраивалась именно по такой ошибочной модели теневого контроля. Деркач, Новинский, Медведчук и другие подобные деятели считали себя участниками "акционерного общества", решающими за спиной "наемных менеджеров" в рясах все ключевые вопросы. Такая модель в значительной степени привела к нынешней публичной катастрофе Московского Патриархата в Украине", - сказал Епифаний.

По словам предстоятеля ПЦУ, противники украинской церкви пытаются подорвать ее сотрудничество с государством, направленное на противодействие российской агрессии.

"Мне известно, что пользуясь обычными в демократическом обществе процессами политической конкуренции, наши противники предпринимают безумные усилия, чтобы подорвать доверие и сотрудничество, в частности между нами и государством, направленные на противодействие агрессии "русского мира". По разным каналам распространяют совершенно лживую информацию о том, руководство Православной Церкви Украины и лично Предстоятель якобы кем-то контролируются и направляются в действиях. Такие утверждения – откровенная ложь и грязная клевета. Ни один, подчеркиваю – ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений Церкви. Тем более этого не имеют и не могут иметь какие-то региональные кланы, которые с самого начала упорно пытались его добиться, но потерпели фиаско", - сказал Епифаний.