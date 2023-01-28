Эпифаний посетил Константинополь и встретился с патриархом Варфоломеем
Предстоятель ПЦУ Эпифаний посетил Константинополь и встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем, осудившим российскую агрессию в Украине как дьявольскую
Об этом митрополит Эпифаний написал в Фейсбуке.
Глава ПЦУ отметил, что Варфоломей восхищается смелостью украинского народа и молится за него и его победу.
"Мы осуждаем эту войну, российскую агрессию против Украины. Это дьявольская война, которую породила неправда. Я об этом сказал в своем выступлении недавно на форуме в Абу Дабе, и большинство присутствующих приветствовали это определение аплодисментами", - процитировал Варфоломея Предстоятель ВЦУ.
Также Эпифаний поделились с Вселенским Патриархом новостью о том, что обрел великую духовную радость уже дважды служить литургию в соборном храме Киево-Печерской лавры. На что Его Всесвятость сказал: "Да благословит Бог, чтобы вся Лавра была украинская!".
Эпифаний также возглавил уникальное богослужение в Патриаршем храме святого Георгия на Фанаре.
Как Предстоятель Православной Церкви Украины сподобился возглавить хоростасию в Патриаршем храме святого Георгия на Фанаре, которую обычно возглавляет Патриарх. во Вселенском Патриархате для ряда торжественных служб", – пояснил митрополит.
Нынешняя служба была посвящена чествованию переноса мощей святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.
- Напомним, 27 января у делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций была первая встреча с Папой Римским Франциском.
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