Эпифаний посетил Константинополь и встретился с патриархом Варфоломеем

Об этом митрополит Эпифаний написал в Фейсбуке.

Глава ПЦУ отметил, что Варфоломей восхищается смелостью украинского народа и молится за него и его победу.

"Мы осуждаем эту войну, российскую агрессию против Украины. Это дьявольская война, которую породила неправда. Я об этом сказал в своем выступлении недавно на форуме в Абу Дабе, и большинство присутствующих приветствовали это определение аплодисментами", - процитировал Варфоломея Предстоятель ВЦУ.

Также Эпифаний поделились с Вселенским Патриархом новостью о том, что обрел великую духовную радость уже дважды служить литургию в соборном храме Киево-Печерской лавры. На что Его Всесвятость сказал: "Да благословит Бог, чтобы вся Лавра была украинская!".

Эпифаний также возглавил уникальное богослужение в Патриаршем храме святого Георгия на Фанаре.

Как Предстоятель Православной Церкви Украины сподобился возглавить хоростасию в Патриаршем храме святого Георгия на Фанаре, которую обычно возглавляет Патриарх. во Вселенском Патриархате для ряда торжественных служб", – пояснил митрополит.

Нынешняя служба была посвящена чествованию переноса мощей святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.

Напомним, 27 января у делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций была первая встреча с Папой Римским Франциском.

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