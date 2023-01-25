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Епифаний попросил Папу Франциска призвать христиан к совместной молитве за справедливый мир для Украины 24 февраля

25 января, 2023 среда
21:00
Новости

Митрополит ПЦУ Епифаний в среду, 25 января, в составе делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций встретился с Папой Римским Франциском

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии Православной церкви Украины.

Предстоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Епифаний поблагодарил Папу Римского за встречу, подчеркнув, что голос Папы Римского как главы Католической церкви "важен для сотен миллионов христиан во всем мире и для всех людей доброй воли. Он важен и для Украины, где раны открыты и кровоточат, а потому сердца и души особенно чувствительны”.

"Просим Вас, Ваше Святейшество, призвать христиан мира к посту и молитве о победе правды и справедливом мире для Украины 24 февраля – в день, когда год назад началась большая агрессия против нашей страны. Такое мнение родилось между нами во время общения и мы просим Вас поддержать эту инициативу", – сказал Епифаний.

Он выразил благодарность понтифику за его призывы проявлять милосердие к беженцам и оказывать гуманитарную помощь нуждающимся, а также всем общинам и институтам Католической церкви, которые помогают украинскому народу.

Папа Франциск заверил украинскую делегацию в поддержке семей, детей, стариков, больных, наиболее уязвимых лиц

"Я вместе с вами в защите прав верующих каждого религиозного сообщества, особенно тех, которые терпят обиды и преследования. Я с вами в усилиях во благо заключенных и порабощенных по политическим мотивам. Я поддерживаю ваши старания, направленные на восстановление уважения со стороны всех к принципам и нормам международного права и основополагающим правам человека", – сказал понтифик.

Он добавил, что каждый день молится за "любимый украинский народ" и просит, чтобы Бог "благословил его даром мира".

Встреча делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с Папой Римским Франциском состоялась в малом зале Зала аудиенций Павла VI в Ватикане. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний представлял Православную Церковь Украины, его сопровождали архиепископ Евстратий и диакон Андрей Сидор.

Глава ПЦУ также подарил Папе Римскому скульптурную металлическую копию "Большого янтарного сердца Украины". Уникальный по размеру янтарный камень в форме сердца, изображаемый скульптурой, был найден на севере Украины. На момент вторжения "Янтарное сердце" хранили в Буче, во время оккупации россиянами этого города его закопали в землю и так спасли от похищения.

  • Первый официальный визит Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Эпифания в Рим начался в понедельник, 23 января
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