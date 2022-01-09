Эпифаний объяснил, как нужно одеваться в церковь

Об этом рассказал предстоятель Православной церкви Украины, митрополит киевский Эпифаний, пишет Главком .



"Если мы примем даже определенные светские мероприятия, то очень часто пишут, что дресскод должен быть таким-то. Также и в церкви есть определенный дресскод", - сказал священнослужитель.



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Митрополит Эпифаний уточнил, что человек, приходящий в храм, должен быть скромным и одеваться соответственно. Однако внешний вид не должен препятствовать посещению церкви.



"Так как если женщина придет без платка и ее не пустят, то она уже, возможно, больше никогда не придет в храм", - добавил митрополит.



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По его словам, Православная церковь Украины (ПЦУ) практически каждый месяц в средствах массовой информации и в соцсетях раскрывает и другие мифы о религии.



"Мы должны об этом говорить, мы не должны замалчивать то, что у нас болит, то, что актуально, если мы хотим быть более современными", - отметил Эпифаний.

Напомним, три года назад Украина получила Томос .



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