Епифаний назвал сроки возможного перехода украинцев к празднованию Рождества 25 декабря

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Будем прогнозировать, что в течение 10 лет. А дальше будем видеть. Это сложно так предвидеть", - сказал Епифаний.

Митрополит Киевский и всея Украины подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по новоюлианскому календарю, но процесс должен пройти постепенно.



По его мнению, украинцев уже пытаются делить и по языку, и по религии.

К тому же Епифаний убежден, что "храмы 25 будут пустыми, а 7 будут полными".

"Это больше всего связано с традициями внутри. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет такой активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я действительно не против перехода. Но чтобы это произошло правильно", - прокомментировал глава ПЦУ.

7 января православные церкви, а также УКГЦ будут праздновать Рождество по юлианскому календарю.

Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря.