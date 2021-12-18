Епифаний назвал сроки возможного перехода украинцев к празднованию Рождества 25 декабря
Глава Православной церкви Украины Епифаний надеется, что украинцы смогут праздновать Рождество 25 декабря уже в течение 10 лет
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
"Будем прогнозировать, что в течение 10 лет. А дальше будем видеть. Это сложно так предвидеть", - сказал Епифаний.
Митрополит Киевский и всея Украины подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по новоюлианскому календарю, но процесс должен пройти постепенно.
По его мнению, украинцев уже пытаются делить и по языку, и по религии.
К тому же Епифаний убежден, что "храмы 25 будут пустыми, а 7 будут полными".
"Это больше всего связано с традициями внутри. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет такой активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я действительно не против перехода. Но чтобы это произошло правильно", - прокомментировал глава ПЦУ.
7 января православные церкви, а также УКГЦ будут праздновать Рождество по юлианскому календарю.
Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря.
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