Епифаний назначил нового исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры
Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний назначил исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской Лавры члена Духовного собора архимандрита Авраамия (Лотыша)
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
"Член Духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий (Лотыш) обратился к Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, как Священноархимандриту обители, с просьбой утвердить его в числе братии в составе монашествующего в составе монастыря. и благословил Авраамию исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в составе монастыря Православной Церкви Украины. Блаженнейший Митрополит Епифаний удовлетворил его просьбу и благословил отцу Авраамию исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.
Также Епифаний обратился к правительству с просьбой предоставить Киево-Печерской лавре в составе ПЦУ помещение для совершения богослужений, проживания братии и монастырской деятельности. А также надеется, что государство поможет оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата.
Новый наместник выразил надежду, что священники Московского патриархата добровольно перейдут в ПЦУ.
"Призываю вас остаться в Лавре в составе Поместной Православной Церкви Украины под омофором Блаженнейшего Митрополита Епифания. Готов к общению с Вами и стараюсь вместе с вами потрудиться для обновления нашей обители как настоящего монастыря и места духовного обновления для монахов и всех верующих", – обратился служителей УПЦ (МП) отец Авраамий.
- 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
- 20 марта члены Священного Синода УПЦ (МП) во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им было отказано, встреча состоялась с чиновниками ОПУ.
- 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определяла состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов.
- Синод Украинской православной церкви Московского патриархата 23 марта заявил, что будет защищать Киево-Печерскую лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта
- 28 марта ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и пригласила к единению монахов Киево-Печерской лавры.
- 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру. На территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, а представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.32
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное