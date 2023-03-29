Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Член Духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий (Лотыш) обратился к Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, как Священноархимандриту обители, с просьбой утвердить его в числе братии в составе монашествующего в составе монастыря. и благословил Авраамию исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в составе монастыря Православной Церкви Украины. Блаженнейший Митрополит Епифаний удовлетворил его просьбу и благословил отцу Авраамию исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Также Епифаний обратился к правительству с просьбой предоставить Киево-Печерской лавре в составе ПЦУ помещение для совершения богослужений, проживания братии и монастырской деятельности. А также надеется, что государство поможет оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата.

Новый наместник выразил надежду, что священники Московского патриархата добровольно перейдут в ПЦУ.

"Призываю вас остаться в Лавре в составе Поместной Православной Церкви Украины под омофором Блаженнейшего Митрополита Епифания. Готов к общению с Вами и стараюсь вместе с вами потрудиться для обновления нашей обители как настоящего монастыря и места духовного обновления для монахов и всех верующих", – обратился служителей УПЦ (МП) отец Авраамий.