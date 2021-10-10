Епифаний на Покров посетит Николаев
В среду, 13 октября 2021 года, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, с визитом в Николаевскую епархию Православной церкви Украины прибудет Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В день праздника в четверг, 14 октября, предстоятель поместной церкви возглавит литургию в кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери (улица Садовая, 12, город Николаев), заявили в епархии.
Начало богослужения в 9:00.
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