Епифаний на Покров посетит Николаев

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В день праздника в четверг, 14 октября, предстоятель поместной церкви возглавит литургию в кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери (улица Садовая, 12, город Николаев), заявили в епархии.



Начало богослужения в 9:00.



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