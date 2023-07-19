Эпатаж как управленческий метод
Офис президента, вместо того, чтобы воспитывать вкусы в обществе — сознательно подстраивается под все вульгарное, что есть в обществе
Недавно написал блог, за который насыпали мне в комментариях и в счёте.
Потому что я рекомендовал Офису президента, который управляет страной от имени президента, Верховной рады, правительства (вообще, всем кроме ВСУ — и то, и там пытается интриговать против Залужного) — рекомендовал не быковать.
Сейчас ОПА ведет кампанию по дискредитации союзников по принципу — "недостаточно помогают" и "нам все должны, как земля колхозу".
Эпатаж как метод – действенный. Но действует не на всех.
Юмор 95 квартала – где эпатаж как раз и был основным методом – догоняют не все.
Мы помним Зеленского в трусах и на сцене, и в красных трюселях на одесском пляже.
Оно, конечно, на пляже лучше в трусах, чем без. Но делать из этого новость для страны — это эпатаж.
Но будем откровенны: все эти трусы, поедание шаурмы, "черт - выйди отсюда", небритость, игнорирование международного дипломатического дресс-кода, аллекание на союзников - это все эпатаж.
И он работает для большинства. Тех, кого я называю наивными. А на сленге 95 квартала это называется: "пипл хавает". А пипл действительно хавает. И они проверяют это на фокус группах.
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Офис президента, вместо того, чтобы воспитывать вкусы в обществе, сознательно подстраивается под все вульгарное, что есть в обществе.
Потому и получается, как в случае с Беном Уоллесом.
Сколько бы ни помогали – благодарности не дождетесь.
Вот на эту тему небольшая притча.
Встречаются двое.
Он знакомит ее не только с родителями, но и с богатым дядюшкой.
Дядюшка на встрече распустил перья и хвастается своими успехами по жизни.
Говорит:
– Вот какой у меня классный двухэтажный дом. Как что ты, племянничек, если вздумаешь жениться — дядя на свадьбу и тебе такой подгонит (здесь девушка крепче вцепилась в парня).
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И вот свадьба.
Дарят подарки, кричат "горько", кое-что.
Выходит дядя и говорит:
– А я, друзья, дарю молодоженам ключи от двухкомнатной квартиры. Живите и радуйтесь.
И тут невеста снимает туфлю и бахает ею дядьку по роже:
- Да что за фигня? Ты же, гад, обещал двухэтажный дом.
Села на пол и обиженная плачет.
И кто же здесь неправ?
Вот, по версии Ермака, которую он пытается навязать всему обществу, виноват дядя.
А я думаю иначе.
Об авторе. Виктор Бобыренко, политолог
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