Об этом сообщила пресс-служба епархии.

Правящий архиерей на Соборе УПЦ (МП) заявил о "верности Патриаршей Матери-Церкви" и голосовал против постановлений и изменений в устав.

“Собранием благочинных и духовенства принято такое решение: прекратить поминовение при богослужении митрополита. Онуфрия как Предстоятеля УПЦ. Ровеньковская и Свердловская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси", – говорится в сообщении.

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Ровеньковская и Свердловская епархия – епархия УПЦ (МП), охватывающая территорию Антрацитовского, Сорокинского, Лутугинского, Довжанского районов и прилегающих городов областного подчинения на юге Луганщины.

26 мая УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула ПЦУ условия для переговоров.

При этом Крымская епархия УПЦ (МП) заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.

Глава РПЦ, патриарх московский Кирилл назвал решение Собора "мудрым" .