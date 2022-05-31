Епархия УПЦ (МП) в Луганской области заявила, что остается в подчинении патриарха Кирилла
Ровеньковская епархия УПЦ (МП) остается под омофором патриарха РПЦ Кирилла
Об этом сообщила пресс-служба епархии.
Правящий архиерей на Соборе УПЦ (МП) заявил о "верности Патриаршей Матери-Церкви" и голосовал против постановлений и изменений в устав.
“Собранием благочинных и духовенства принято такое решение: прекратить поминовение при богослужении митрополита. Онуфрия как Предстоятеля УПЦ. Ровеньковская и Свердловская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси", – говорится в сообщении.
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Ровеньковская и Свердловская епархия – епархия УПЦ (МП), охватывающая территорию Антрацитовского, Сорокинского, Лутугинского, Довжанского районов и прилегающих городов областного подчинения на юге Луганщины.
- 26 мая УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула ПЦУ условия для переговоров.
- При этом Крымская епархия УПЦ (МП) заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.
- Глава РПЦ, патриарх московский Кирилл назвал решение Собора "мудрым" .
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