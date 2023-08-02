Об этом написал в телеграме.

Федоров отметил, что уже на первом этапе кредиты через Дию за средства предприятия "Украинская финансовая жилищная компания" получили защитники Украины, а также ученые, педагоги и врачи.

Сейчас государство обеспечит кредитами под 7% годовых.

ветеранов войны и членов их семей;

участников боевых действий;

людей, получивших инвалидность в результате войны;

семьи погибших ветеранов и воинов;

внутренне перемещенных лиц;

граждан Украины без собственного жилья или в собственности которых менее 52,5 кв. метра для одного человека и дополнительно 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи, за исключением жилья на временно оккупированных территориях.

Министр цифровой трансформации добавил, что на этом этапе финансового ресурса хватит, чтобы обеспечить жильем около 5000 украинских семей. Укрфинжилье и Правительство работает, чтобы расширить объемы финансирования "єОселі".

Подать заявку на соответствующую услугу можно в Дии в несколько кликов. Далее отправить ее можно в один, несколько или сразу все банки-партнеры "єОселя", чтобы получить самые лучшие условия кредитования.

"Создаем самые удобные сервисы, чтобы украинцы могли получить жилье на выгодных условиях. А главное – жить и работать в Украине", - подчеркнул Федоров.