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"єОселя": Укргазбанк выдал первый кредит

10 ноября, 2022 четверг
12:17
Новости Укргазбанк

Более месяца назад государственный Укргазбанк присоединился к новой госпрограмме доступного кредитования для украинцев "єОселя" и уже выдал первый кредит

Ипотеку на вторичном рынке получил инспектор патрульной полиции Киева Антон, узнавший о новой госпрограмме из СМИ. Выбрал именно Укргазбанк, потому что считает его надежным и открытым для клиентов. Заемщика привлекли выгодные условия кредита, так как у него не было достатоточно средств, чтобы приобрести собственное жилье.

Антон выбрал дом в Гостомеле по таким критериям как цена, небольшое расстояние до Киева, отличная природа и новый жилой комплекс. Говорит, что всегда мечтал о собственном уютном жилье с просторной комнатой и кухней. Антон получил кредитные средства в размере более 1 млн. грн., сроком на 20 лет, размер первого взноса – 22,2% от суммы кредита, компенсационная ставка – 3%.

Участниками программы могут стать социальные категории: военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, а также медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах. Подробности о программе можно узнать в контакт-центре банку по номеру: 0 800 309 000.

В настоящее время услуга в тестовом режиме доступна на портале "Дія". Полноценно сервисом можно будет воспользоваться совсем скоро в мобильном приложении  "Дія", подать заявку возможно будет всего в несколько кликов. В настоящее время идет бета-тестирование услуги в приложении, чтобы процесс подачи заявки был максимально простым и удобным.

С начала 2023-го года подать заявку в программу  "єОселя"  смогут все желающие граждане, которые будут отвечать определенным критериям.

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