"єОселя": Укргазбанк выдал первый кредит

Ипотеку на вторичном рынке получил инспектор патрульной полиции Киева Антон, узнавший о новой госпрограмме из СМИ. Выбрал именно Укргазбанк, потому что считает его надежным и открытым для клиентов. Заемщика привлекли выгодные условия кредита, так как у него не было достатоточно средств, чтобы приобрести собственное жилье.



Антон выбрал дом в Гостомеле по таким критериям как цена, небольшое расстояние до Киева, отличная природа и новый жилой комплекс. Говорит, что всегда мечтал о собственном уютном жилье с просторной комнатой и кухней. Антон получил кредитные средства в размере более 1 млн. грн., сроком на 20 лет, размер первого взноса – 22,2% от суммы кредита, компенсационная ставка – 3%.



Участниками программы могут стать социальные категории: военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, а также медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах. Подробности о программе можно узнать в контакт-центре банку по номеру: 0 800 309 000.



В настоящее время услуга в тестовом режиме доступна на портале "Дія". Полноценно сервисом можно будет воспользоваться совсем скоро в мобильном приложении "Дія", подать заявку возможно будет всего в несколько кликов. В настоящее время идет бета-тестирование услуги в приложении, чтобы процесс подачи заявки был максимально простым и удобным.



С начала 2023-го года подать заявку в программу "єОселя" смогут все желающие граждане, которые будут отвечать определенным критериям.