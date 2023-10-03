Энциклопедия цвета: в Киеве презентуют выставку живописи Татьяны Яблонской и Николая Глущенко

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Посетители смогут увидеть более 20 работ художников, которые, по словам организаторов выставки, создают условный диалог классиков украинской живописи. Отмечается, что экспозиция будет своеобразной энциклопедией цвета, поскольку оба художника были блестящими колористами.

Кроме картин, на выставке представят личные вещи Татьяны Яблонской: рабочие очки, палитру и кисточки.

"Сегодня, когда в Украине идет война, когда Россия позорно хочет отобрать у нас не только территории, но и посягает на присвоение творчества многих художников, живших в прошлом веке, нам как культурному институту крайне важно говорить и показывать наших украинских художников и их творческое достояние. Мы гордимся, что в коллекции Музея истории города Киева есть работы гениальных Татьяны Яблонской, Николая Глущенко, и мы можем знакомить украинцев с их творчеством", - подчеркнула генеральный директор музея Диана Попова.

Для выставки использовали работы по коллекциям Музея истории города Киева, Национального художественного музея Украины и коллекции семьи Татьяны Яблонской.

Экспозицию можно увидеть в выставочном зале 4 этажа МВЦ. Она продлится до 12 ноября и будет работать согласно графику музея.