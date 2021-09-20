Энтони, привет, я уже здесь, - Усик прибыл в Лондон на бой с Джошуа
Украинский боксер Александр Усик прибыла в Лондон на бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Энтони, привет. Я уже здесь", - сказал Усик после выхода из самолета.
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Трансляция будет доступна на Медиасервисе Megogo.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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- Напомним, 18 сентября Василий Ломаченко заявил, что Александр Усик преобладает Джошуа в скорости .
- 19 сентября промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер получит за поединок против британца Энтони Джошуа самый большой гонорар в карьере.
- 20 сентября команда Усика отправилась в Лондон на бой с Энтони Джошуа.
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