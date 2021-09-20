Энтони, привет, я уже здесь, - Усик прибыл в Лондон на бой с Джошуа

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Энтони, привет. Я уже здесь", - сказал Усик после выхода из самолета.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Трансляция будет доступна на Медиасервисе Megogo.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



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