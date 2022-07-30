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Энтони Блинкен против признания России государством-спонсором терроризма, – The New York Times

30 июля, 2022 суббота
11:11
Мир

Несмотря на то, что Сенат США принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма, глава американского дипломатического ведомства Энтони Блинкен считает, что это усложнит дипломатические связи с Россией даже на минимальном уровне

Об этом пишет The New York Times.

Издание пишет, что в США уже длительное время усиливается давление на Блинкена, чтобы он официально объявил Россию государством-спонсором терроризма, как это закреплено за Северной Кореей, Сирией, Кубой и Ираном. Но, несмотря на эмоциональный призыв, Блинкен сопротивляется этому шагу, который может заставить его наложить санкции на союзников США, ведущих бизнес с Россией, и может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой.

На фоне возмущения жестокой военной кампанией России в Украине Сенат США в среду единогласно одобрил резолюцию, призывающую Блинкена признать Россию спонсором терроризма из-за сознательных актов агрессии против Украины, а также в Чечне, Грузии и Сирии, которые привели к "в смерти бесчисленного количества , женщин и детей».

"Для меня Путин сейчас сидит на вершине государственного террористического аппарата", - сказал журналистам после голосования сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины и один из авторов резолюции. По его словам, санкции, которые уже были введены против России, "оказались эффективными, но нам нужно сделать больше".

Но господин Блинкен ответил сдержанно, когда его спросили об этом в четверг, повторяя других чиновников Госдепартамента и Белого дома. "Любое решение должно основываться на существующих правовых определениях", – сказал он, в то же время предположив, что этот вопрос спорен, поскольку Россия уже находится под многими санкциями.

"Расходы, которые мы и другие страны возложили на Россию, абсолютно соответствуют последствиям, вытекающим из определения государства-спонсора терроризма", - сказал Блинкен на пресс-конференции: "Следовательно, практические последствия того, что мы делаем, одинаковы".

В то время как резолюция Сената была лишь призывом к действию без юридической силы, группа демократов Палаты представителей в четверг подала новое постановление, которое, если его примет Конгресс и подпишет его как закон, сможет заставить Блинкена официально назвать РФ государством-спонсором терроризма.

Такой шаг называют "ядерным вариантом", ведь приведет к ужесточению санкций против и так пострадавшей экономики России, включая наказания в отношении стран, ведущих бизнес с Москвой. Это может раз и навсегда разорвать ограниченные дипломатические связи администрации Байдена с Москвой, говорят аналитики, которые Блинкен хочет сохранить нетронутыми.

Эксперты говорят, что дипломатическая цена такого шага может быть значительна и что Путин может выслать из страны всех американских дипломатов. Пока что Москва разрешила посольству США в Москве оставаться открытым, а некоторым дипломатам остаться, включая посла Джона Дж. Салливана.

Даже во время войны в Украине Соединенные Штаты хотят продолжать сотрудничество с Россией по некоторым вопросам, включая международные переговоры с Ираном по возобновлению ядерного соглашения 2015 года.

  • Госсекретарь США провел телефонный разговор с министром иностранных дел России. Это был первый разговор глав внешнеполитических ведомств США и РФ после вторжения России в Украину в конце февраля. По словам Блинкена, это был "откровенный и прямой разговор"

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